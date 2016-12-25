Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: внешняя политика Обамы вызвала "отвращение у всего мира"

Политика
25 декабря, 15:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, декабря. /ТАСС
Официальный представитель МИД РФ отметила, что с моральной точки зрения команда Обамы совершила преступление, показав, что сильный имеет безграничные права на то, чтобы творить зло
Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Внешняя политика, проводимая администрацией Барака Обамы в течение восьми лет его президентства, вызвала "отвращение у всего мира". Такое мнение в программе "Воскресный вечер", которая транслировалась в эфире телеканала "Россия 1" на Дальний Восток, высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, это тот человек (Обама) и команда, - конечно, под человеком мы подразумеваем команду, которая на международной арене оказалась плоха для всех. Мне кажется, что этим восьмилетним правлением под лозунгом своей исключительности они вызвали отвращение у всего мира. Они не выполнили ни обязательств, которые они брали перед одними странами, они не выполнили того, что делегировал им, в том числе, американский народ на международной арене", - сказала она.

По мнению Захаровой, "с моральной точки" зрения команда Обамы совершила "преступление", показав, что "сильный имеет безграничные права на то, чтобы творить зло". "Это то, что будет вписано в историю этой администрации", - заключила дипломат.

Смотрите также

Советник Обамы заявил, что США стоит бояться не России, а Китая
МИД РФ: уходящая администрация Обамы оставляет о себе недобрую память
Долгов призвал Обаму доразобраться с проблемами США, а не требовать отмены закона об НКО
Кремль прокомментировал разговор Путина и Обамы по "красному телефону"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США Россия
В других СМИ
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура
3
"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы
4
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
Темы дня