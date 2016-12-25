Захарова: внешняя политика Обамы вызвала "отвращение у всего мира"

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ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Внешняя политика, проводимая администрацией Барака Обамы в течение восьми лет его президентства, вызвала "отвращение у всего мира". Такое мнение в программе "Воскресный вечер", которая транслировалась в эфире телеканала "Россия 1" на Дальний Восток, высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, это тот человек (Обама) и команда, - конечно, под человеком мы подразумеваем команду, которая на международной арене оказалась плоха для всех. Мне кажется, что этим восьмилетним правлением под лозунгом своей исключительности они вызвали отвращение у всего мира. Они не выполнили ни обязательств, которые они брали перед одними странами, они не выполнили того, что делегировал им, в том числе, американский народ на международной арене", - сказала она.
По мнению Захаровой, "с моральной точки" зрения команда Обамы совершила "преступление", показав, что "сильный имеет безграничные права на то, чтобы творить зло". "Это то, что будет вписано в историю этой администрации", - заключила дипломат.