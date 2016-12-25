"Коммунисты России" оценили итоги думских выборов и нацелились на президентские

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" в целом положительно оценивает свое участие в выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года и строит планы на президентскую избирательную кампанию. Подведению итогов думских выборов и обсуждению будущих выборов президента РФ было посвящено заседание пленума ЦК "Коммунистов России", сообщил ТАСС лидер партии Максим Сурайкин.

Планы на президентство, заксобрания и губернаторство

"Обсуждались вопросы принципиальных подходов к выборам президента России, и большая часть выступающих (на пленуме) заявила, что партия обязательно будет принимать участие и выдвигать своего кандидата, наиболее вероятной кандидатурой будет председатель партии - товарищ Максим", - заявил Сурайкин. При этом он подчеркнул, что решение об участии в выборах главы государства будет приниматься после их назначения, так как "одновременно с принятием решения (об участии в кампании) выдвигается кандидат".

На более близкую перспективу - региональную выборную кампанию 2017 года - "Коммунисты России" запланировали участие в выборах заксобраний шести субъектов РФ. "В шести субъектах Федерации будут выборы парламентов, мы планируем во всех регионах принимать участие", - пояснил Сурайкин. Он добавил, что во всех регионах партия рассчитывает на успех, в частности, планирует "получить большую фракцию в парламенте Северной Осетии". Кроме того, "Коммунисты России" намерены активно участвовать в избирательных кампаниях в городские думы.

Что касается выборов губернаторов, то здесь, признал Сурайкин, "более сложная ситуация", так как участие в этих выборах требует прохождение так называемого муниципального фильтра - сбора определенного количества подписей муниципальных депутатов. По словам лидера "Коммунистов России", по мере назначения этих выборов партия будет оценивать, где сможет пройти "муниципальный фильтр" и исходя из этого принимать решение об участии в губернаторских кампаниях.

Выборы в Госдуму: минусы и плюсы

Оптимизм партии относительно будущих кампаний во многом основывается на прошедших думских выборах. "Оценивали (думские выборы) с двух точек зрения. Первая, что реальный результат был неизмеримо выше. С точки зрения той информационной кампании, агитации и пропаганды, которые мы провели, все выступающие (на пленуме) утверждали, что в условиях отсутствия денег, серьезных ресурсов, большого опыта, мы сделали максимально возможное, что могли", - заявил Сурайкин.

"Поэтому в этом плане оцениваем удовлетворительно итоги выборов, но, конечно, то, что мы не получили фракцию, - это большой минус", - отметил он.

В борьбе за "Интернационал"

После пленума "Коммунисты России" провели и технический съезд, на котором были внесены некоторые поправки в устав партии. В частности, по словам ее лидера, было выполнено предписание Минюста об уточнении гимна партии, которым ранее, как и у КПРФ, значился "Интернационал". "Мы изменили формулировку, как официальный сделали гимн партии большевиков, а "Интернационал" прописали как гимн мирового коммунистического движения, который мы на наших мероприятиях тоже используем", - уточнил Сурайкин.

По итогам выборов в Госдуму 18 сентября "Коммунисты России" заняли пятое место, получив по партийному списку 2,27% голосов. Это был лучший результат из всех непарламентских партий. Тем не менее он не только не позволил "Коммунистам России" получить депутатские мандаты (для этого было необходимо преодолевать планку в 5%), но и государственное финансирование, на которое претендуют партии, набравшие не менее 3% голосов. "Коммунистам России" также не удалось провести в палату кандидатов- одномандатников.