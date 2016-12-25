В Сирии за сутки зарегистрировано 27 обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили за сутки 27 обстрелов в Сирии, в том числе 18 - в провинции Дамаск, 7 - в провинции Алеппо и 2 в Хаме. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению сторон в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Барза, Бузайна, Джаубар, Кабун, Кафер-Батна, Мазраад-Махмуд, Мейда, Хауш-эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин в населенном пункте Эль-Каса, больницу Ибн-эль-Валид и лагерь Эль- Вафидин в населенном пункте Дума", - говорится в документе.

Вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Ашрафия в городе Алеппо и населенный пункт Джамария Харб эль-Захра в провинции Латакия.

Группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра" - запрещена в РФ) из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 452, кварталы "1070", "3000", Ашрафия и Дахия-аль- Асад в городе Алеппо, - отмечается в документе. - В провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Арбин, Хауш-Насри, Хауш-Харабу и спортивная площадка в населенном пункте Джаубар. В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Махарда и Суран.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Примирение конфликтующих сторон

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений - 1075", - говорится в сообщении.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.

Оказание гуманитарной помощи населению

В течение суток проведено пять гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов. В пунктах временного размещения жителей Восточного Алеппо в районе Жибрин - около 5 тонн; в районе Шейх-Максуд - около 2 тонн; в районе Сахур-3 - около 2 тонн; в районе Ансари - около 2 тонн.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо.