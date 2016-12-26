Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС, где примут новый Таможенный кодекс союза

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин завершает в понедельник свою рабочую поездку в Санкт-Петербург. Он проведет переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, по итогам которых в присутствии двух лидеров будет подписан пакет совместных документов.

Ожидается, что Путин обсудит с Назарбаевым актуальные двусторонние и международные вопросы. Как уточнял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках поездки у Путина возможны и другие двусторонние встречи, но не стал уточнять, с кем именно: "Так или иначе, со всеми участниками Путин пообщается".

В продолжение дня в Президентской библиотеке имени Ельцина состоятся саммиты Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы союза и наметят ориентиры по дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.

Центральным событием саммита станет планируемое подписание Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС. Ожидается также принятие ряда других многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования единого евразийского рынка товаров и услуг. Кроме того, главам государств предстоит утвердить Основные направления международной деятельности союза на 2017 год и рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово- экономическими партнерами Евразийского союза.

В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации и обеспечение ее текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Вечером Путин вместе со своими коллегами по ОДКБ должен был смотреть музыкально-световое представление на Дворцовой площади, однако этот пункт программы было решено отменить после крушения в Сочи самолета Минобороны, в результате которого погибли все 92 человека, бывшие на борту. Сегодня в связи с трагедией в стране объявлен день траура.

"Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены (в связи с трауром). Там было участие в световом шоу, которое организовано для горожан. Участие в нем (президента) будет отменено", - сообщил накануне журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет- магазинов в страны ЕврАзЭС. Первое снижение - это 500 евро в 2018 г. Сверх нормы в 500 евро предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение до 200 евро, сверх этого - уплата 15%, но не менее 2 евро за 1 кг.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.