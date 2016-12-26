Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет в Думе

Политика
26 декабря, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Один из основных вопросов повестки дня - обсуждение и формирование бюджета Союзного государства на 2017 год
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. 51-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России откроется в понедельник в Госдуме. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.

"В ходе работы сессии полномочиями будут наделены новые депутаты, избрано руководство Парламентского Собрания, сформированы составы комиссий", - говорится в сообщении.

Один из основных вопросов повестки дня - обсуждение и формирование бюджета Союзного государства на 2017 год. Депутаты - члены Парламентского Собрания - также намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год.

В работе 51-й сессии Парламентского Собрания примут участие Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия Белоруссия
В других СМИ
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Источник: версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной
4
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Александр Бречалов: в ближайшей перспективе у нас война, настоящая война за экологию
Темы дня