Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет в Думе

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. 51-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России откроется в понедельник в Госдуме. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.
"В ходе работы сессии полномочиями будут наделены новые депутаты, избрано руководство Парламентского Собрания, сформированы составы комиссий", - говорится в сообщении.
Один из основных вопросов повестки дня - обсуждение и формирование бюджета Союзного государства на 2017 год. Депутаты - члены Парламентского Собрания - также намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год.
В работе 51-й сессии Парламентского Собрания примут участие Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.