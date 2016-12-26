Косачев видит в заявлениях Трампа причины и для беспокойства, и для надежд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заявляемые избранным президентом США Дональдом Трампом внешнеполитические шаги в свете последних событий вокруг Соединенных Штатов несут в себе столько же оснований для обеспокоенности, сколько и для надежд. Такое мнение глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook.

Сенатор обратил внимание на позицию Трампа по трем актуальным вопросам: протесту КНР против военного сотрудничества США и Тайваня, вызову посла США в МИД Израиля в связи с принятием Совбезом ООН резолюции, осуждающей израильские поселения на территории Палестины, а также критике Трампом администрации Обамы за отказ от участия в переговорах по Сирии глав МИД России, Ирана и Турции.

"Ни одно из этих событий не сулит ничего хорошего. Трамп не собирается сглаживать противоречия с Китаем, он намерен решительно поддержать Иерусалим в арабо-израильском противостоянии (вплоть до переноса посольства в этот город) и предполагает денонсировать многостороннюю договоренность по ядерной программе Ирана, а заодно вернуть Турцию в орбиту американской политики. А ведь это все - важнейшие направления нашей внешней политики!", - написал Косачев.

"Оснований для обеспокоенностей столько же, сколько и для надежд", - заявил он. По мнению парламентария, на данный момент трудно предсказать, "в какой степени заявленные шаги будут компенсированы параллельными намерениями Трампа наладить диалог с Москвой, перестать менять режимы в других странах и поддерживать антироссийские фобии союзников по НАТО, Украины и Грузии за счет американского бюджета".

По мнению парламентария, каждый шаг США при новом президенте будет неизбежно вдохновлять одних и обескураживать других. "В какой группе окажется Россия, - пока говорить не приходится", - заключил Косачев.