На пост генсека ОДКБ рассматривается несколько кандидатур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. На пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассматривается несколько кандидатур, но решение пока не принято.

"Продолжится обсуждение этого вопроса, есть различные кандидатуры, президенты (стран ОДКБ) будут обсуждать", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет саммит ОДКБ. С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Николай Бордюжа.