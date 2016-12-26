На пост генсека ОДКБ рассматривается несколько кандидатур

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. На пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассматривается несколько кандидатур, но решение пока не принято.
"Продолжится обсуждение этого вопроса, есть различные кандидатуры, президенты (стран ОДКБ) будут обсуждать", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет саммит ОДКБ. С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Николай Бордюжа.