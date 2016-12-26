Володин избран председателем Парламентского собрания Союза РФ и Белоруссии

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Это решение было принято в понедельник на 51-й сессии союзного парламента единогласно.
"По почти 20-летней традиции председателем Парламентского собрания Союза России и Белоруссии избирается председатель Государственной думы ФС РФ. Вопрос согласован с белорусской стороной", - проинформировал зампред Парламентского собрания Юрий Воробьев.
Володин поблагодарил парламентариев за оказанное ему доверие.
"Постараюсь его оправдать и буду делать все для того, чтобы наши отношения в рамках Союза развивались, чтобы парламент Белоруссии и России как можно эффективнее решал задачи гармонизации и унификации законодательства", - сказал он.