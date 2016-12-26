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Грушко: соглашение США и Польши о крылатых ракетах негативно повлияет на евробезопасность

Политика
26 декабря, 15:43 UTC+3
Постпред РФ при НАТО подчеркнул, что приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования будет учитываться в военном планировании
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подписание США и Польшей соглашения о поставках в республику крылатых ракет окажет самое негативное влияние на европейскую безопасность. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва - Брюссель.

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"Это окажет самое негативное влияние, это понятно", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Внимательно отслеживаем планы закупок. Конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования - это новый существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании", - сказал Грушко.

Ранее министерство национальной обороны Польши сообщило о том, что Вашингтон и Варшава подписали соглашение, предусматривающее поставки в республику крылатых ракет типа ASSM-ER.

ASSM-ER - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность". Она может поражать цели на расстоянии до 980 километров от места пуска.

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