Грушко: соглашение США и Польши о крылатых ракетах негативно повлияет на евробезопасность

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подписание США и Польшей соглашения о поставках в республику крылатых ракет окажет самое негативное влияние на европейскую безопасность. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва - Брюссель.

"Это окажет самое негативное влияние, это понятно", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Внимательно отслеживаем планы закупок. Конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования - это новый существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании", - сказал Грушко.

Ранее министерство национальной обороны Польши сообщило о том, что Вашингтон и Варшава подписали соглашение, предусматривающее поставки в республику крылатых ракет типа ASSM-ER.

ASSM-ER - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность". Она может поражать цели на расстоянии до 980 километров от места пуска.