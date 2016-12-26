Грушко назвал создание европейской армии несбыточной мечтой

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Создание единой армии ЕС - несбыточная мечта, речь может идти об общей штабной структуре для планирования и командования операциями. Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

"Создание европейской армии - несбыточная мечта, - сказал он. - Речь, скорее, может пойти - и на этом концентрируются структуры ЕС - о создании некой штабной структуры с военным и гражданским компонентом, которая позволила бы завести под одну крышу планирование и командование всеми операциями, которые осуществляет ЕС".

Грушко добавил, что нынешние дискуссии о единой армии ЕС - не первая подобная попытка. "Предыдущие заканчивались плачевными результатами", - напомнил он.

Среди причин, препятствующих созданию армии ЕС, Грушко особенно выделил экономические. "Это объединение ВПК, создание инструментов, которые позволили бы компаниям сотрудничать, - указал он. - Но мы знаем, что производство вооружений - чрезвычайно конкурентная среда".