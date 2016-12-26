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Грушко: заявления о российской угрозе Прибалтике находятся за гранью разумного

Политика
26 декабря, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Постоянный представитель РФ при НАТО отметил, что продолжается наращивание Альянсом вооружений в Прибалтике, выдвигаются предложения направлять туда войска на постоянной, а не ротационной основе
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предположения ряда членов НАТО о возможной российской агрессии в отношении стран Прибалтики находятся за гранью разумного. Об этом заявил  постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.
"Думать о том, что мы можем вынашивать какие-то агрессивные планы в отношении Балтии, - это просто за гранью разумного", - сказал он.

Грушко отметил, что тем не менее продолжается наращивание НАТО вооружений в Прибалтике, выдвигаются предложения направлять туда войска на постоянной, а не ротационной основе. "В результате мы оказываемся в логике, которая совершенно противоречит коренным интересам всех государств, в том числе балтийских", - указал дипломат.

"К сожалению, в этой ситуации ни дипломатические, ни политические методы не будут работать, это зазеркалье, - добавил он. - К сожалению, мы наблюдаем такую проблему на американском пропагандистском поле, когда любая проблема списывается на Россию".

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