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Грушко: убийство посла РФ бросило вызов всему международному сообществу

Политика
26 декабря, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Постпред РФ при НАТО заявил, что не знает, "какие еще трагические события должны произойти, чтобы политики начали понимать необходимость реального объединения усилий"
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова бросило вызов всему международному сообществу, которому пора понять необходимость объединения сил в борьбе с общей угрозой. Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

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"Если говорить о событиях, которые должны повлиять очень серьезно на ход международных дел, я бы выделил трагическую гибель на боевом посту нашего товарища в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, - сказал он. - Это вызов террористов, который брошен не только России, но и всему международному сообществу".

"Какие еще трагические события должны произойти, чтобы политики начали понимать необходимость реального объединения усилий?" - добавил дипломат.

19 декабря в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Борьба с идеологией насилия: российский опыт противодействия терроризму

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