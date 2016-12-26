Грушко: убийство посла РФ бросило вызов всему международному сообществу

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова бросило вызов всему международному сообществу, которому пора понять необходимость объединения сил в борьбе с общей угрозой. Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.
"Если говорить о событиях, которые должны повлиять очень серьезно на ход международных дел, я бы выделил трагическую гибель на боевом посту нашего товарища в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, - сказал он. - Это вызов террористов, который брошен не только России, но и всему международному сообществу".
"Какие еще трагические события должны произойти, чтобы политики начали понимать необходимость реального объединения усилий?" - добавил дипломат.
19 декабря в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".
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