Путин: число горячих точек в мире не уменьшается

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Количество проблемных горячих точек в мире не уменьшается.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты не преодолеваются в том объеме, в котором бы хотелось. Например, проблема Афганистана, проблемы Ближнего Востока, Сирии и других", - сказал Путин.
Он отметил, что все это беспокоит страны - участницы ОДКБ. По мнению Путина, встреча в формате неформального обмена мнениями позволит обсудить ситуацию, которая складывается в сфере безопасности стран Организации, поговорить о том, что происходит в мире.
"Диалог по вопросам, которые представляют для нас значительный интерес, у нас продолжается постоянно, но проблем от этого меньше не становится. Во всяком случае это дает нам возможность быть в курсе происходящих событий по тем или иным направлениям и вовремя реагировать на угрозы, которые возникают вокруг наших стран", - сказал российский лидер.