Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: число горячих точек в мире не уменьшается

Политика
26 декабря, 17:05 дата обновления: 26 декабря, 17:15 UTC+3
Застарелые конфликты не разрешаются, отметил глава государства
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Количество проблемных горячих точек в мире не уменьшается.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты не преодолеваются в том объеме, в котором бы хотелось. Например, проблема Афганистана, проблемы Ближнего Востока, Сирии и других", - сказал Путин. 

Он отметил, что все это беспокоит страны - участницы ОДКБ. По мнению Путина, встреча в формате неформального обмена мнениями позволит обсудить ситуацию, которая складывается в сфере безопасности стран Организации, поговорить о том, что происходит в мире. 

"Диалог по вопросам, которые представляют для нас значительный интерес, у нас продолжается постоянно, но проблем от этого меньше не становится. Во всяком случае это дает нам возможность быть в курсе происходящих событий по тем или иным направлениям и вовремя реагировать на угрозы, которые возникают вокруг наших стран", - сказал российский лидер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
3
Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
6
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня