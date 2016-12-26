Лавров обсудил с Чавушоглу установление перемирия на всей территории Сирии

Футболист М'Вила продлил контракт с "Рубином" на 3,5 годаСпорт 26 декабря, 18:04
IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьей 2016 года, Карасев стал 17-мСпорт 26 декабря, 18:03
Борщевой набор на Украине за год подорожал почти вдвоеМеждународная панорама 26 декабря, 17:43
Лавров обсудил с Чавушоглу установление перемирия на всей территории СирииПолитика 26 декабря, 17:40
Lexus отзывает в РФ почти 19 тыс. кроссоверовЭкономика и бизнес 26 декабря, 17:38
Президент ФК "Амкар" Шилов подтвердил переход Джикии в "Спартак"Спорт 26 декабря, 17:34
Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ говядины из ГрузииЭкономика и бизнес 26 декабря, 17:31
"Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Уотфордом" в первом матче под руководством ЭллардайсаСпорт 26 декабря, 17:30
Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибшихПроисшествия 26 декабря, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Турции - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - обсудили распространение режима прекращения боевых действий на всю территорию Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшегося сегодня телефонного разговора.
Разговор прошел по инициативе Турции. "Был продолжен обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана", - информировали в российском дипведомстве.
"Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с катастрофой российского самолета в районе Сочи", - добавили в МИД РФ.
Министры иностранных дел России, Турции и Ирана - Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф - 20 декабря провели в Москве переговоры по Сирии, по итогам которых было принято совместное заявление. В документе шла речь, в частности, о необходимости добиваться распространения режима прекращения боевых действий на всей сирийской территории.