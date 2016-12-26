Лавров обсудил с Чавушоглу установление перемирия на всей территории Сирии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Турции - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - обсудили распространение режима прекращения боевых действий на всю территорию Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшегося сегодня телефонного разговора.

Разговор прошел по инициативе Турции. "Был продолжен обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана", - информировали в российском дипведомстве.

"Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с катастрофой российского самолета в районе Сочи", - добавили в МИД РФ.

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана - Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф - 20 декабря провели в Москве переговоры по Сирии, по итогам которых было принято совместное заявление. В документе шла речь, в частности, о необходимости добиваться распространения режима прекращения боевых действий на всей сирийской территории.