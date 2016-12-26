МИД РФ: Россия и Сирия выступают за борьбу с терроризмом

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия и Сирия выступают за продолжение борьбы с терроризмом при одновременной активизации усилий по политическому урегулированию сирийского кризиса. Соответствующие позиции сторон подтвердили специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Сирии в России Рияд Хаддад, сообщили в МИД РФ.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость параллельно с продолжением бескомпромиссной борьбы с терроризмом активизировать усилия по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН", - подчеркивается в распространенном МИД заявлении.
В ведомстве также обратили внимание на то, что встреча состоялась по инициативе сирийской стороны.