В Сирии заключены два новых соглашения о примирении

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Два новых соглашения о примирении заключены в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1077", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94", - говорится в бюллетене.

Обстрелы со стороны бандформирований

За сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (8), Хама (2) и Деръа (2).

"В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Бузайна, Дума и Хуаш-Эль-Фара, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста", - сообщается в бюллетене.

Вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо. Группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, "1070", Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хигма в городе Алеппо.

"В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хауш-Эль-Фаддалия, Джаубар, Кепта, Кабун, Хауш-Эш-Шалак и Хауш-Насри, - сообщило Минобороны. - В провинции Деръа террористы обстреляли населенные пункты Хирбат-Эль-Газала и Шейх-Мискин; в провинции Хама - населенные пункты Махарда и Хама".

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Оказание гуманитарной помощи

В бюллетене сообщается, что в течение суток проведена одна гуманитарная акция в районе Бенезид города Алеппо в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города, которым произведена передача около двух тонн гуманитарных грузов. Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо.