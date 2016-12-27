Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обсудит с членами Госсовета роль РФ в решении глобальных экологических проблем

Политика
27 декабря, 0:06 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
С основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник в Кремле заседание Государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Смотрите также
Путин обещает изменения в законодательной базе ради сохранения лесов

"На заседании будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ", - сообщили в пресс-службе.

С основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к заседанию.

Ранее рабочая группа Госсовета разработала концепцию экологически устойчивого ("зеленого") развития РФ до 2030 года с перспективой до 2050 года. Как пояснили ТАСС в пресс- службе возглавляющего эту работу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, итоговый проект концепции будет представлен на сегодняшнем заседании.

Смотрите также
СМИ: не менее 800 тысяч га леса будет высажено в России в Год экологии

Отмечается, что в этом документе определены ключевые задачи, система индикаторов для оценки прогресса в их достижении, а также механизмы реализации концепции. "Кроме того, в ней отражен вопрос организации экологической экспертизы, снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата, регулирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ, проблема ликвидации накопленного экологического вреда, охраны лесов и сохранения биоразнообразия", - добавили в пресс-службе.

Заседание Госсовета официально даст старт Году экологии в России. Решение объявить 2017 год Годом экологии в России президент Владимир Путин принял 5 января 2016 года, тогда был подписан соответствующий указ. В документе объясняется, что это делается "в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития РФ, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
2
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
5
На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня