Путин обсудит с членами Госсовета роль РФ в решении глобальных экологических проблем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник в Кремле заседание Государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На заседании будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ", - сообщили в пресс-службе.

С основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к заседанию.

Ранее рабочая группа Госсовета разработала концепцию экологически устойчивого ("зеленого") развития РФ до 2030 года с перспективой до 2050 года. Как пояснили ТАСС в пресс- службе возглавляющего эту работу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, итоговый проект концепции будет представлен на сегодняшнем заседании.

Отмечается, что в этом документе определены ключевые задачи, система индикаторов для оценки прогресса в их достижении, а также механизмы реализации концепции. "Кроме того, в ней отражен вопрос организации экологической экспертизы, снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата, регулирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ, проблема ликвидации накопленного экологического вреда, охраны лесов и сохранения биоразнообразия", - добавили в пресс-службе.

Заседание Госсовета официально даст старт Году экологии в России. Решение объявить 2017 год Годом экологии в России президент Владимир Путин принял 5 января 2016 года, тогда был подписан соответствующий указ. В документе объясняется, что это делается "в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития РФ, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности".