МИД РФ будет судить о политике Трампа по конкретным делам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская сторона воздерживается от оценок будущей политики Дональда Трампа на посту президента США и не делает прогнозы на основе лозунгов его предвыборной компании. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в интервью, опубликованном в "Российской газете".

"Судить будем по конкретным делам. Так что стоит дождаться 20 января. Трампу достается тяжелое наследие от уходящей администрации, которая, очевидно, хочет оставить после себя "выжженную землю" на месте российско-американских отношений", - сказал Долгов.

Он отметил, что особенно заметно стремление уходящей администрации внести как можно большее количество российских граждан в "санкционные списки" и "заключение в американских тюрьмах многих россиян, необоснованно обвиненных в преступлениях, которых они не совершали". В качестве примеров дипломат привел дела Виктора Бута и Константина Ярошенко.

"Использование со стороны правоохранительных органов и спецслужб США практики провокаций с участием подставных агентов с последующей фабрикацией уголовных дел, фактическое похищение россиян, оказание на них сильного психологического и физического давления для выбивания нужных показаний приняло систематический характер", - добавил представитель МИД.

Долгов также отметил, что на данный момент не наблюдается прогресса в урегулировании проблем с усыновленными американскими семьями российскими детьми, "которые зачастую остаются беззащитными перед произволом приемных родителей, а власти США предпочитают закрывать на это глаза".

Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.