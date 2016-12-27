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МИД РФ будет судить о политике Трампа по конкретным делам

Политика
27 декабря, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Константин Долгов считает, что Дональду Трампу достанется тяжелое наследие от уходящей администрации, которая хочет оставить после себя "выжженную землю" на месте российско-американских отношений
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская сторона воздерживается от оценок будущей политики Дональда Трампа на посту президента США и не делает прогнозы на основе лозунгов его предвыборной компании. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в интервью, опубликованном в "Российской газете".

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"Судить будем по конкретным делам. Так что стоит дождаться 20 января. Трампу достается тяжелое наследие от уходящей администрации, которая, очевидно, хочет оставить после себя "выжженную землю" на месте российско-американских отношений", - сказал Долгов.

Он отметил, что особенно заметно стремление уходящей администрации внести как можно большее количество российских граждан в "санкционные списки" и "заключение в американских тюрьмах многих россиян, необоснованно обвиненных в преступлениях, которых они не совершали". В качестве примеров дипломат привел дела Виктора Бута и Константина Ярошенко.

"Использование со стороны правоохранительных органов и спецслужб США практики провокаций с участием подставных агентов с последующей фабрикацией уголовных дел, фактическое похищение россиян, оказание на них сильного психологического и физического давления для выбивания нужных показаний приняло систематический характер", - добавил представитель МИД.

Долгов также отметил, что на данный момент не наблюдается прогресса в урегулировании проблем с усыновленными американскими семьями российскими детьми, "которые зачастую остаются беззащитными перед произволом приемных родителей, а власти США предпочитают закрывать на это глаза".

Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.

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Трамп, Дональд Долгов, Константин Константинович
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