Захарова: Вашингтон нацелился на подрыв ядерного паритета с Россией

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый закон о расходах на оборону США прямо дает понять, что планы Вашингтона по противоракетной обороне (ПРО) направлены на слом ядерного паритета с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Солидный раздел закона посвящен тематике ПРО, - отметила она. - Причем, если раньше американской ПРО ставилась задача парировать "ограниченные удары" по США, то теперь она должна обеспечить "эффективную, надежную эшелонированную" защиту от ракетного нападения".

"Таким образом байки про "ядерную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи", которыми нас долго потчевали, обосновывая необходимость развертывания противоракет, отброшены в сторону, и прямо дано понять, что планы Вашингтона гораздо шире и направлены на слом ядерного паритета с Россией для достижения односторонних преимуществ в стратегической сфере", - указала Захарова.

Глобальный характер "закона Магнитского"

Придание действующим президентом США Бараком Обамой "закону Магнитского" глобального характера обрекает США на сотрясение отношений со всем миром, заявила Захарова.

"В закон о военном бюджете заложено положение, наделяющее президента США полномочиями вводить санкции против граждан любых стран, причастных к нарушению прав человека, - заметила она. - Таким образом Барак Обама придал антироссийскому "закону имени Сергея Магнитского" глобальный характер, обрекая на сотрясение отношения не только с Россией, но со всем миром"