Гатилов: РФ без энтузиазма относится к идее снятия оружейного эмбарго с Ливии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия сомневается в способности властей Ливии контролировать сохранность вооружений в случае снятия эмбарго на их поставку и поэтому относится к таким предложениям без энтузиазма. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов в интервью агентству Bloomberg. Текст интервью размещен на сайте МИД РФ.

"Скажу откровенно: у нас, с учетом общей военно-политической ситуации в Ливии и того раздрая, который воцарился в стране после свержения Муаммара Каддафи вследствие противозаконных действий войск западной коалиции, превысивших мандат, выданный СБ ООН, подобные идеи пока энтузиазма не вызывают", - сказал он.

Дипломат пояснил, что у России нет уверенности в способности действующих властей, в том числе в Триполи, обеспечить контроль за сохранностью и надлежащим использованием полученных вооружений, тем более что Ливия и так наводнена оружием. "Усугублять ситуацию мы не хотим", - добавил он.

Гатилов напомнил, что при этом в рамках механизмов, установленных резолюцией СБ ООН об оружейном эмбарго в отношении Ливии, предусмотрены исключения в режиме эмбарго. "Поставки продукции военного назначения должны проходить соответствующие процедуры и предполагают, в частности, согласие всего состава комитета Совета Безопасности (учрежден резолюцией 1970 - прим. ТАСС) по санкциям в отношении Ливии, образованного из представителей 15 государств - членов совета, - указал он. - Этот режим изъятий при необходимости может быть задействован после тщательного рассмотрения возможных заявок, что, кстати, неоднократно уже имело место".

Только через равноправный диалог

Решить ситуацию в Ливии можно только через равноправный диалог властей в Триполи с широким спектром ливийских общественно-политических движений, племенных групп и национальных меньшинств, чего пока не происходит, заявил Гатилов.

"К сожалению, ситуация в Ливии к лучшему не меняется, - отметил дипломат. - Запущенный под эгидой ООН в марокканском городе Схират в декабре 2015 года политпроцесс откровенно буксует". "Решить данную проблему удастся только в том случае, если власти в Триполи сумеют выйти за рамки своих узкополитических интересов и начнут равноправный диалог с самым широким спектром общественно-политических движений, племенных групп и национальных меньшинств, - подчеркнул Гатилов. - Такого пока не происходит".

"В качестве главной задачи видим возвращение ливийских антагонистов к реализации схиратских договоренностей - прямому диалогу между всеми заинтересованными сторонами, - заявил замглавы МИД РФ. - Именно этим, а не попытками заключить сепаратные сделки с частью ливийского политистеблишмента за спиной других влиятельных игроков, должен заниматься и спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии Мартин Коблер. Пока же видим, что по части реализации своего мандата он недорабатывает, и мы это не раз говорили ему. Отсюда, видимо, и утрата интереса представителей восточных регионов страны к общению с ним".

По словам дипломата "такое положение дел продвижению политического процесса в Ливии никак не способствует".

"Пока трудно говорить о перспективах консолидации ливийских правящих элит, - заметил Гатилов. - И это даже несмотря на серьезную угрозу, исходящую от экстремистов и террористов разных мастей. Нередко возникают конфликты и между различными влиятельными игроками".

"При этом мы, естественно, видим, что как на востоке, так и на западе страны предпринимаются усилия, и притом немалые, в плане борьбы с терроризмом, - обратил внимание дипломат. - Хотя до полного уничтожения террористической гидры на ливийской земле еще далеко - для этого, прежде всего, необходимо прекращение межливийской розни и формирование инклюзивных, эффективных органов власти, как того требует Схиратское соглашение и утвердившая его резолюция Совета Безопасности ООН".

Генерала Хафтара - в состав ливийского руководства

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар является влиятельной политической фигурой и мог бы войти в состав нового руководства Ливии, заявил Гатилов.

"Хафтар, безусловно, является ведущей политической и военной фигурой, - отметил он. - Считаем, что ливийцам необходимо найти компромисс по его участию в новом ливийском руководстве - подключение ооновского спецпредставителя Мартина Коблера к решению этого вопроса мы также были бы готовы приветствовать".

По словам замглавы МИД, Хафтар "немало сделал и продолжает делать в плане борьбы с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и передачи под контроль государства нефтепроизводства". "Не будем забывать и то, что за ним стоят политические силы Киренаики (северо-восточные районы Ливии - прим. ТАСС), а также многочисленные армейские подразделения и племенные группировки, - добавил он. - Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов".

"Хотел бы отметить, что мы поддерживаем ровный, взаимоуважительный, доверительной диалог со всеми крупными ливийскими игроками, - продолжил Гатилов. - В этом состоит наш принципиальный подход, и не только в ливийском контексте. Посмотрите на динамику наших контактов с ливийцами. Помимо Хафтара находимся в контакте и с Фаизом Сараджем (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с ним в Нью-Йорке в сентябре), и с вице-премьером Правительства национального согласия Ахмедом Майтыгом, а в декабре к нам приезжал еще из Тобрука и председатель Палаты депутатов Агила Салех Иса".