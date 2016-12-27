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СВР прокомментировала тему защиты дипломатов за рубежом после убийства посла РФ в Турции

Политика
27 декабря, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Вооруженная охрана дипломатов силовыми органами РФ за рубежом может осуществляться лишь на территории посольств и консульств по согласованию с местными властями, отметили в Службе внешней разведки
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России прокомментировала вопросы обеспечения охраны российских дипломатов за рубежом в связи с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова. Как отмечается в сообщении руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова, вооруженная охрана российскими силовыми органами за рубежом может осуществляться лишь на территории посольств и консульств по согласованию с местными властями.

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"В связи с тем, что в последнее время от представителей средств массовой информации в Службу внешней разведки РФ поступают обращения, связанные с провокационным убийством чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова, пресс-бюро сообщает, что вопросы обеспечения безопасности российских дипломатических миссий и граждан за рубежом регулируются законодательством РФ и Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, в соответствии с которой ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатических представительств возлагается на принимающую сторону", - отметили в СВР.

Для организации вооруженной охраны внешних периметров российских дипломатических представительств, сообщил Сергей Иванов, привлекаются соответствующие подразделения местных специальных или правоохранительных органов. "В зависимости от конкретных условий в ряде стран на въездах в российские представительства силами указанных структур устанавливаются постоянные посты охраны, а также осуществляется патрулирование прилегающих районов", - сказал он.

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"СВР России участвует в обеспечении безопасности российских дипломатических представительств, их сотрудников и членов семей за рубежом на основании действующего федерального законодательства и выработанных на его основе нормативных документов, - отметил Иванов. - Вооруженная охрана российских представительств сотрудниками российских ведомств может быть организована только на территории российских дипломатических или консульских учреждений и только по согласованию с местными властями".

МИД России в своем сообщении от 6 июля 2016 года предупреждал россиян о том, что в Турции сохраняется высокая угроза террористических актов, напомнили в СВР. "В частности, нашим гражданам было рекомендовано полностью исключить посещение юго-восточных районов Турции до нормализации там обстановки. К районам повышенного риска были также отнесены Стамбул и Анкара", - отметили в Службе внешней разведки, добавив, что российские дипломатические представительства продолжают функционировать и в других странах, где существует угроза их безопасности.

В настоящее время в Турции работает российская межведомственная следственная группа, созданная для выяснения совместно с турецкими коллегами обстоятельств трагической гибели Андрея Карлова.

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