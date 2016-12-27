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В Кремле опровергли сообщения о вероятном назначении Бабича послом РФ в Турции

Политика
27 декабря, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Пресс-секретарь президента также не смог сказать, когда будет принято решение о назначении нового посла
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Михаил Бабич

Михаил Бабич

© Официальный сайт полпреда президента РФ в ПФО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о вероятном назначении на должность посла России в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

"Пока никаких решений нет, информация (о назначении Бабича) не соответствует действительности", - заявил журналистам пресс-секретарь президента, комментируя сообщения ряда СМИ.

Представитель Кремля также не смог сказать, когда будет принято решение о назначении нового посла.

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