Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков прокомментировал возможное участие Киссинджера в налаживании отношений РФ и США

Политика
27 декабря, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что экс-госсекретарь США может стать посредником между Москвой и Вашингтоном при президенте Дональде Трампе
Материал из 1 страницы
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

© Алексей Никольский

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. В Кремле считают экс-госсекретаря США Генри Киссинджера одним из мудрейших политиков, обладающих глубокими знаниями в сфере российско-американских отношений. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию немецких СМИ о том, что экс-глава американской дипломатии может стать посредником между Москвой и Вашингтоном при президенте США Дональде Трампе.

Смотрите также
Генри Киссинджер
Bild: Киссинджер станет при Трампе посредником между Вашингтоном и Москвой

"Безусловно, Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, экспертов, который, в том числе, обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений", - сказал представитель Кремля. По его словам, "если эти экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будет востребован, мы бы это только приветствовали".

"Но, безусловно, востребованность и применимость этого опыта - это не наше дело, это дело наших американских коллег, и мы не можем в это вмешиваться", - заключил Песков.

О том, что Киссинджер может стать посредником между Москвой и Вашингтоном и принять участие в разработке плана нормализации ситуации на Украине, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в команде будущего президента США и данные европейских спецслужб. Издание указало на то, что экс-госсекретарь "знает Владимира Путина со времени падения Берлинской стены". Bild подчеркивает, что Киссинджер относится к немногим американцам, которые регулярно встречались с российским лидером.

93-летний Киссинджер в 1969-1975 годах занимал пост советника по национальной безопасности США и был госсекретарем США с 1973 по 1977 год. Является одним из идеологов политики "разрядки". В 1973 году Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира за свою роль в заключении Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Киссинджер, Генри Альфред
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
5
Биография Елизаветы Глинки
6
Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю им. Александрова, чтобы восстановить коллектив
7
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
Темы дня
Реклама