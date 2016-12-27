Песков прокомментировал возможное участие Киссинджера в налаживании отношений РФ и США

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. В Кремле считают экс-госсекретаря США Генри Киссинджера одним из мудрейших политиков, обладающих глубокими знаниями в сфере российско-американских отношений. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию немецких СМИ о том, что экс-глава американской дипломатии может стать посредником между Москвой и Вашингтоном при президенте США Дональде Трампе.
"Безусловно, Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, экспертов, который, в том числе, обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений", - сказал представитель Кремля. По его словам, "если эти экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будет востребован, мы бы это только приветствовали".
"Но, безусловно, востребованность и применимость этого опыта - это не наше дело, это дело наших американских коллег, и мы не можем в это вмешиваться", - заключил Песков.
О том, что Киссинджер может стать посредником между Москвой и Вашингтоном и принять участие в разработке плана нормализации ситуации на Украине, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в команде будущего президента США и данные европейских спецслужб. Издание указало на то, что экс-госсекретарь "знает Владимира Путина со времени падения Берлинской стены". Bild подчеркивает, что Киссинджер относится к немногим американцам, которые регулярно встречались с российским лидером.
93-летний Киссинджер в 1969-1975 годах занимал пост советника по национальной безопасности США и был госсекретарем США с 1973 по 1977 год. Является одним из идеологов политики "разрядки". В 1973 году Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира за свою роль в заключении Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.