Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СВР к 100-летию спецслужб РФ опубликовала рассекреченные документы 1935-1945 годов

Политика
27 декабря, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Электронный сборник опубликован на сайте www.svr.gov.ru, его автор и составитель - генерал-майор СВР в отставке Лев Соцков
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России в преддверии 100-летия органов безопасности разместила на своем сайте рассекреченные документы из архивов разведки 1935-1945 годов. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, опубликованный на сайте www.svr.gov.ru электронный сборник освещает военно-политическую ситуацию, сложившуюся в мире в те годы.

Автор и составитель сборника - генерал-майор СВР в отставке, выпускник МГИМО Лев Соцков. Он длительное время работал за рубежом в качестве офицера внешней разведки и на руководящих должностях в центральном аппарате СВР.

"Сборник адресован широкому кругу читателей - от студентов и школьников до людей, профессионально интересующихся закрытыми страницами тайной дипломатии и разведки. Из сухих строк агентурных донесений, служебных записок и сводок перед вдумчивым читателем предстанет канва событий накануне и во время Второй мировой войны", - рассказал Иванов.

Материалы свободны от разночтений и трактовок, публикуются в том виде, в каком были подшиты в оперативные дела, вплоть до сохранения авторской стилистики и орфографии.

Документы были представлены в 2009-2011 годах в сборниках "Агрессия", "Прибалтика и геополитика" и "Секреты польской политики". Электронная версия дополнена изображениями оригиналов отдельных документов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
5
Биография Елизаветы Глинки
6
Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю им. Александрова, чтобы восстановить коллектив
7
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
Темы дня
Реклама