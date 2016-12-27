СВР к 100-летию спецслужб РФ опубликовала рассекреченные документы 1935-1945 годов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России в преддверии 100-летия органов безопасности разместила на своем сайте рассекреченные документы из архивов разведки 1935-1945 годов. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, опубликованный на сайте www.svr.gov.ru электронный сборник освещает военно-политическую ситуацию, сложившуюся в мире в те годы.

Автор и составитель сборника - генерал-майор СВР в отставке, выпускник МГИМО Лев Соцков. Он длительное время работал за рубежом в качестве офицера внешней разведки и на руководящих должностях в центральном аппарате СВР.

"Сборник адресован широкому кругу читателей - от студентов и школьников до людей, профессионально интересующихся закрытыми страницами тайной дипломатии и разведки. Из сухих строк агентурных донесений, служебных записок и сводок перед вдумчивым читателем предстанет канва событий накануне и во время Второй мировой войны", - рассказал Иванов.

Материалы свободны от разночтений и трактовок, публикуются в том виде, в каком были подшиты в оперативные дела, вплоть до сохранения авторской стилистики и орфографии.

Документы были представлены в 2009-2011 годах в сборниках "Агрессия", "Прибалтика и геополитика" и "Секреты польской политики". Электронная версия дополнена изображениями оригиналов отдельных документов.