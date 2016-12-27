Суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании смены власти на Украине в 2014 году государственным переворотом, передает корреспондент ТАСС.

"Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле", - сказал судья.