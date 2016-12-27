Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом

Политика
27 декабря, 13:13 UTC+3
Таким образом, суд удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника
Материал из 1 страницы
© Brendan Hoffman/Getty Images

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании смены власти на Украине в 2014 году государственным переворотом, передает корреспондент ТАСС.

"Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле", - сказал судья.

Смотрите также

Экс-глава администрации Януковича: "майдан" организовали Турчинов, Парубий и Пашинский
Бывшие власти Украины рассказали в суде о кураторах и исполнителях "майдана"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
5
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
6
Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня
Реклама