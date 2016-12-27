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Путин потребовал от чиновников "не прятаться в кабинетах" от экологических инициатив

Политика
27 декабря, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Одним из важных направлений работы президент назвал решение проблемы избытка отходов производства и потребления
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников "не прятаться в кабинетах" от граждан, которых волнуют вопросы экологии.

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"Не нужно прятаться от людей в своих кабинетах, - заявил он на заседании Госсовета. - Люди, безусловно, хотят знать и имеют право знать и имеют право участвовать в экологических просветительских акциях, в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, скверов".

"Я просто убежден - доверие к инициативам граждан, диалог и партнерство с общественными движениями - очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране", - подчеркнул глава государства. Он также поручил своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову взять под свой патронат экологические проекты с участием волонтеров, в том числе по линии Русского географического общества и других объединений.

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Одним из важных направлений работы президент назвал решение проблемы избытка отходов производства и потребления. "Их общее количество составляет сейчас свыше 30 млрд тонн, - констатировал он. - Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тыс. гектаров".

Глава государства также остановился на проблеме экологической информации. По его словам, эти данные "фрагментарны и оседают в разных ведомствах". А сводные расчеты загрязнения воздуха проводятся лишь в крупных городах 12 регионов России. "Все это осложняет оценку состояния окружающей среды в целом по стране. не говоря уже о возможности долгосрочных прогнозов".

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