Захарова назвала заявления главы МИД Великобритании по Сирии непрофессиональными

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заявления министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, назвавшего победу сирийской правительственной армии в Алеппо "пустой", недипломатичны и непрофессиональны.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как напомнила дипломат, ранее глава МИД Британии заявил, что представителям ООН не был предоставлен доступ к восточной части Алеппо. "Он также заявил, что контроль сирийской армии над Алеппо не означает полную победу, так как (президент Сирии Башар) Асад крайне зависим от зарубежных военных отрядов и поддержки с воздуха со стороны России", - отметила Захарова.
"Я не буду комментировать эти пассажи о том, что Асад должен уйти, - продолжила дипломат. - Об этом, если господин Джонсон не знает, продолжает говорить только самая оголтелая оппозиция и боевики, его коллеги уже давно поменяли свой вокабуляр на эту тему". "Судя по тем заявлениям, которые сделал наш британский коллега, он вообще не понимает, что там происходит, - подчеркнула Захарова. - Я хотела бы разъяснить действительное положение дел с обеспечением гуманитарного мониторинга в Алеппо, в том числе в контексте выполнения недавно принятой СБ ООН резолюции 2328 по данному вопросу".
По ее словам, еще до принятия этой резолюции Международный комитет Красного Креста, Сирийское общество Красного Полумесяца и Всемирная организация здравоохранения вели работу по оказанию гуманитарного содействия населению Алеппо. "При этом мы не один раз высказывались в пользу участия ООН в этих усилиях, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Соответствующие структуры подключились к проводимой работе еще 15 декабря".
"На данный момент ооновский персонал в Алеппо насчитывает свыше 100 человек, причем более 30 из них действуют непосредственно в восточной части города, - отметила Захарова. - Ожидается направление и дополнительных сотрудников. Конечно, странно, что господин Джонсон либо не знает (этого), либо делает вид, что не знает".
"Празднуя полное освобождение города, сирийцы вышли на улицы Алеппо, поздравляли друг друга с победой, благодарили российских и сирийских военных, - отметила дипломат. - Но праздник этот был со слезами на глазах. Мы узнаем все новые подробности того, что творилось в Алеппо, когда он был под террористами и экстремистами. В частности, были обнаружены масштабные захоронения останков многих десятков людей, хуже того: оказалось, что эти люди подвергались пыткам".
"Есть все основания считать, что подобные страшные находки будут продолжаться", - сказала Захарова. Она заверила, что "доказательства этих преступлений будут переданы российскими военными СМИ и преданы максимально широкой огласке". "Надеемся, что международное сообщество даст объективную оценку кровавой вакханалии, издевательствам экстремистов и террористов над сирийскими гражданами", - подчеркнула дипломат.
РФ призывает Запад принимать реальные меры по недопущению снабжения террористов оружием, подчеркнула дипломат. "Призываю наших евроатлантических критиков в меньшей степени говорить, в большей степени переходить к принятию реальных мер по недопущению снабжения террористов вооружением, - подчеркнула она. - А что касается невинных человеческих жертв, о которых так любят вспоминать наши партнеры, то сразу вспоминайте, из какого оружия их убивают".
Захарова также прокомментировала ситуацию в Ираке, отметив, что ситуация в Мосуле по-прежнему далека от развязки. "Игиловцы (члены запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") сохраняют за собой западную правобережную часть города и порядка 20% восточной и левобережья", - указал она.