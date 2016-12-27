Захарова назвала заявления главы МИД Великобритании по Сирии непрофессиональными

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заявления министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, назвавшего победу сирийской правительственной армии в Алеппо "пустой", недипломатичны и непрофессиональны.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, ранее глава МИД Британии заявил, что представителям ООН не был предоставлен доступ к восточной части Алеппо. "Он также заявил, что контроль сирийской армии над Алеппо не означает полную победу, так как (президент Сирии Башар) Асад крайне зависим от зарубежных военных отрядов и поддержки с воздуха со стороны России", - отметила Захарова.

"Я не буду комментировать эти пассажи о том, что Асад должен уйти, - продолжила дипломат. - Об этом, если господин Джонсон не знает, продолжает говорить только самая оголтелая оппозиция и боевики, его коллеги уже давно поменяли свой вокабуляр на эту тему". "Судя по тем заявлениям, которые сделал наш британский коллега, он вообще не понимает, что там происходит, - подчеркнула Захарова. - Я хотела бы разъяснить действительное положение дел с обеспечением гуманитарного мониторинга в Алеппо, в том числе в контексте выполнения недавно принятой СБ ООН резолюции 2328 по данному вопросу".

По ее словам, еще до принятия этой резолюции Международный комитет Красного Креста, Сирийское общество Красного Полумесяца и Всемирная организация здравоохранения вели работу по оказанию гуманитарного содействия населению Алеппо. "При этом мы не один раз высказывались в пользу участия ООН в этих усилиях, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Соответствующие структуры подключились к проводимой работе еще 15 декабря".

"На данный момент ооновский персонал в Алеппо насчитывает свыше 100 человек, причем более 30 из них действуют непосредственно в восточной части города, - отметила Захарова. - Ожидается направление и дополнительных сотрудников. Конечно, странно, что господин Джонсон либо не знает (этого), либо делает вид, что не знает".

РФ рассчитывает на объективную оценку преступлений террористов

"Празднуя полное освобождение города, сирийцы вышли на улицы Алеппо, поздравляли друг друга с победой, благодарили российских и сирийских военных, - отметила дипломат. - Но праздник этот был со слезами на глазах. Мы узнаем все новые подробности того, что творилось в Алеппо, когда он был под террористами и экстремистами. В частности, были обнаружены масштабные захоронения останков многих десятков людей, хуже того: оказалось, что эти люди подвергались пыткам".

"Есть все основания считать, что подобные страшные находки будут продолжаться", - сказала Захарова. Она заверила, что "доказательства этих преступлений будут переданы российскими военными СМИ и преданы максимально широкой огласке". "Надеемся, что международное сообщество даст объективную оценку кровавой вакханалии, издевательствам экстремистов и террористов над сирийскими гражданами", - подчеркнула дипломат.

РФ призывает Запад принимать реальные меры по недопущению снабжения террористов оружием, подчеркнула дипломат. "Призываю наших евроатлантических критиков в меньшей степени говорить, в большей степени переходить к принятию реальных мер по недопущению снабжения террористов вооружением, - подчеркнула она. - А что касается невинных человеческих жертв, о которых так любят вспоминать наши партнеры, то сразу вспоминайте, из какого оружия их убивают".

О ситуации в Ираке

Захарова также прокомментировала ситуацию в Ираке, отметив, что ситуация в Мосуле по-прежнему далека от развязки. "Игиловцы (члены запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") сохраняют за собой западную правобережную часть города и порядка 20% восточной и левобережья", - указал она.