Захарова: дикое стремление в Киеве к юродству над трагедиями в РФ не поддается объяснению

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дикое стремление украинских официальных лиц к юродству над произошедшими за последние дни в России трагедиями не поддается никакому объяснению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не поддается вообще никакому объяснению абсолютно дикое стремление юродства на тему трагических происшествий в нашей стране, - сказала дипломат. - Речь идет и об украинских официальных лицах, и об общественных деятелях".

"Единства мы не наблюдаем в том, в чем оно должно быть, но почему-то часть общества консолидируется, когда что-то трагическое случается в России. Здесь мы видим и гражданскую позицию, и остроту "юмора", и художественные "таланты". Дико все это", - подчеркнула Захарова.

"Пример - абсолютно аморальные комментарии некоторых киевских политических деятелей в связи с убийством в Анкаре российского посла Андрея Карлова, - отметила она. - Весь цивилизованный мир, все - за исключением террористов, экстремистов, игиловцев (ИГИЛ, "Исламское государство" - террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим.ТАСС) - все выражают соболезнования. При этом на Украине не нашлось ни одного официального лица, кто осмелился бы публично хотя бы выразить элементарное соболезнование".