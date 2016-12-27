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Захарова: дикое стремление в Киеве к юродству над трагедиями в РФ не поддается объяснению

Политика
27 декабря, 15:08 дата обновления: 27 декабря, 15:40 UTC+3
Официальный представитель МИД РФ напомнила о комментариях украинской стороны относительно убийства российского посла в Анкаре
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дикое стремление украинских официальных лиц к юродству над произошедшими за последние дни в России трагедиями не поддается никакому объяснению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не поддается вообще никакому объяснению абсолютно дикое стремление юродства на тему трагических происшествий в нашей стране, - сказала дипломат. - Речь идет и об украинских официальных лицах, и об общественных деятелях".

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"Единства мы не наблюдаем в том, в чем оно должно быть, но почему-то часть общества консолидируется, когда что-то трагическое случается в России. Здесь мы видим и гражданскую позицию, и остроту "юмора", и художественные "таланты". Дико все это", - подчеркнула Захарова.

"Пример - абсолютно аморальные комментарии некоторых киевских политических деятелей в связи с убийством в Анкаре российского посла Андрея Карлова, - отметила она. - Весь цивилизованный мир, все - за исключением террористов, экстремистов, игиловцев (ИГИЛ, "Исламское государство" - террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим.ТАСС) - все выражают соболезнования. При этом на Украине не нашлось ни одного официального лица, кто осмелился бы публично хотя бы выразить элементарное соболезнование".

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