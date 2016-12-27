Захарова: бои под Дебальцевом показали, что партия войны в Киеве пытается вновь взять верх

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ситуация под Дебальцевом свидетельствует о том, что партия войны на Украине вновь пытается взять верх. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Судя по последним событиям на юго-востоке, где на прошедшей неделе произошли ожесточенные боестолкновения под Дебальцевом, украинская партия войны вновь пытается взять верх, - сказала она. - Попытка эта основывается на отвлечении внимания жителей страны от волнующих их проблем".
Захарова также отметила, что "уходящий год оказался фактически потерянным с точки зрения урегулирования кризиса на Украине". "Ответственность за это во многом несут ее власти, которые на словах не перестают говорить о консолидации общества, объединении страны, а на деле ничего не предпринимают для преодоления существующего раскола и отказываются от диалога со своими гражданами, - продолжила Захарова. - Речь идет, конечно, о Донбассе".
Официальный представитель МИД РФ назвала действия Киева безнравственными и безответственными. "У нас в стране уже никого не удивляет. Она (украинская власти) перестала удивлять и многих за рубежом - речь идет об отрезвлении политиков и в Европе, и в США", - добавила она.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 декабря под прикрытием артиллерии предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка (под Дебальцевом). Эти действие украинской армии привели к очередному витку эскалации в этом районе Донбасса. По данным народной милиции провозглашенной ЛНР, потери украинской стороны составили более 50 человек убитыми и около 100 ранеными. Ополчение ЛНР в ходе попыток прорыва украинских силовиков потеряло убитыми шесть человек, еще семь получили ранения, двое пропали без вести.