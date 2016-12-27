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Захарова: РФ соблюдает Конвенцию ООН по морскому праву, в том числе в отношении Крыма

Политика
27 декабря, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря /ТАСС
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва является добросовестным участником соглашения
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МОСКВА, 27 декабря /ТАСС/. Россия является ответственной участницей Конвенции ООН по морскому праву, в том числе по вопросу побережья Крымского полуострова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Как отметила дипломат, 22 декабря завершилось формирование арбитража по Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, созданного для рассмотрения инициированного Украиной дела в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову. Захарова напомнила, что в состав арбитража вошли представители России, Великобритании, Алжира, Мексики и Южной Кореи.

"В связи с претензиями Украины РФ заявляет, что является ответственной участницей Конвенции ООН по морскому праву и добросовестно соблюдает в морских пространствах, прилегающих к ее побережью, в том числе к Крымскому полуострову, обязательства по международному праву, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Кроме того, участие в формировании арбитража не наносит ущерба позициям РФ в отношении каких-либо аспектов данного дела".

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