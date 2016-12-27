Захарова: РФ соблюдает Конвенцию ООН по морскому праву, в том числе в отношении Крыма

МОСКВА, 27 декабря /ТАСС/. Россия является ответственной участницей Конвенции ООН по морскому праву, в том числе по вопросу побережья Крымского полуострова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, 22 декабря завершилось формирование арбитража по Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, созданного для рассмотрения инициированного Украиной дела в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову. Захарова напомнила, что в состав арбитража вошли представители России, Великобритании, Алжира, Мексики и Южной Кореи.

"В связи с претензиями Украины РФ заявляет, что является ответственной участницей Конвенции ООН по морскому праву и добросовестно соблюдает в морских пространствах, прилегающих к ее побережью, в том числе к Крымскому полуострову, обязательства по международному праву, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Кроме того, участие в формировании арбитража не наносит ущерба позициям РФ в отношении каких-либо аспектов данного дела".