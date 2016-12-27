МИД РФ: США пришлось признать провал попыток изолировать Россию на международной арене

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Соединенным Штатам пришлось признать провал попыток изолировать Россию на международной арене. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических событиях за 2016 год.

"Диалог с США осложнялся проводимой Белым домом агрессивной политикой "системного сдерживания" России, в рамках которой наращивалось санкционное давление, шло развертывание компонентов американской системы глобальной ПРО, продолжалась провокационная военная активность на западных рубежах России и в Черноморском бассейне, - констатировали в министерстве. - На повышение градуса русофобии была направлена срежиссированная информационная кампания по ложному обвинению России во вмешательстве в ход президентских выборов в США".

Москва, отвечая на эти действия в порядке взаимности, "настойчиво выводила американскую сторону на необходимость нормализации диалога на основе равноправия и взаимного уважения интересов двух стран". "При этом необходимо урегулировать застарелые проблемы в двусторонних отношениях: похищения наших граждан американскими спецслужбами в третьих странах, нарушения в США прав усыновленных детей из России", - добавили в МИД РФ.

"Взаимодействие продолжалось по ряду направлений, отвечающих российским интересам и задачам обеспечения международной безопасности, в том числе в рамках урегулирования сирийского кризиса, а также по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года, десяткам других двусторонних договоренностей, - обратили внимание в министерстве. - США пришлось признать провал попыток "изолировать" Россию на международной арене: состоялись две встречи президентов, 14 встреч глав внешнеполитических ведомств, в том числе два визита госсекретаря США в Москву".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в связи с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание, в котором "выражена надежда на совместную работу по выведению отношений из кризисного состояния".