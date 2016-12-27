МИД РФ: Россия не получила от ЕС ответ на предложения по отношениям в новых условиях

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия пока не получила от Еврокомиссии (ЕК) ответ на переданные в июне предложения о выстраивании отношений с ЕС в новых условиях. Об этом говорится в сообщении об основных внешнеполитических итогах 2016 года, размещенном на сайте МИД РФ.

"В ходе встречи на полях Петербургского экономического форума 16 июня президент РФ Владимир Путин передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру российские предложения по выстраиванию взаимодействия РФ - ЕС в новых условиях, - указали в министерстве. - Ответ пока не получен. Остаются без конкретной реакции и предложения Евразийской экономической комиссии о рабочих контактах с ЕК".

В министерстве отметили, что в целом в 2016 году отношения России с ЕС по-прежнему "находились в заложниках неконструктивной линии Брюсселя на "сдерживание России" под различными предлогами". "Тем не менее продолжался диалог по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, в числе которых контртерроризм, миграция, торговые и таможенные вопросы, энергетика, ближневосточная проблематика и другие", - добавили в МИД РФ.