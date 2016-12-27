Захарова: США хотят изолировать мир от достоверной информации, обвиняя РФ в кибератаках

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. США пытаются изолировать мировую общественность от получения полной и достоверной информации, обвиняя Россию в кибератаках. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последнее время мы сталкиваемся с беспрецедентной кампанией, она была развернута уходящей администрацией (США), - отметила дипломат. - Конечно, особое место занимают обвинения США в якобы совершающихся с российской стороны кибератаках на американское информационное пространство. Якобы основной целью является вторжение во внутренние дела США, в частности, в избирательную систему".

"Нас изобразили монстром, который готов покуситься на самое святое в западном образе жизни - его демократические устои, - подчеркнула Захарова. - Естественно, все обвинения были бездоказательны, и мы просто вымаливали эти доказательства у США, хотя бы что-то, хоть какую-то фактуру. Причем делали это как в публичном пространстве, так и в ходе двусторонних переговоров. В ответ мы не получили ничего, кроме очередных глупостей и обвинений".

По ее мнению, эта кампания "была синхронизирована, она не случайна". "В последнее время очень модно стало объяснять собственные провалы неким таким высокотехнологическим вмешательством России во внутренние дела других стран", - отметила Захарова.

"Нас назвали главным киберагрессором, мировым киберхулиганом, это все цитаты их СМИ, - обратила внимание дипломат. - При этом мы видим такие процессы, как то, что имя Эдварда Сноудена постепенно начинает забываться, его разоблачения пытаются забыть. И подкрепленные неоспоримыми доказательствами обвинения Сноудена и других людей, которые разоблачали и выдавали фактуру о том, что США сами создали глобальную систему киберслежки, кибератак, что они не брезгуют тотальным прослушиванием всего мира, - именно это вот пытаются замалчивать".

"Эта вся история про русских хакеров - своеобразная попытка противовеса тому, о чем говорил Сноуден и другие сотрудники американских компаний, связанных с киберсферой, их реальным разоблачениям", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, еще один важный аспект антироссийской хакерской кампании "заключается в том, что во всех этих обвинениях прослеживается желание подменить понятия, выдать высокопрофессиональную работу российских СМИ на информационных рынках западных стран за попытки кибервмешательства". "Задача понятная - изолировать общественность от получения полной и достоверной информации", - заметила Захарова.