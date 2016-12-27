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Визовый режим между РФ и Японией упрощается с 1 января

Политика
27 декабря, 18:23 UTC+3
Россия готова возобносить работу по дальнейшей либерализации визового режима, подчеркнули в МИД РФ
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Визовые формальности для граждан РФ и Японии упрощаются на взаимной основе с 1 января 2017 года. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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Как сообщили в министерстве, с 1 января 2017 года российской и японской сторонами на взаимной основе вводятся в действие синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима поездок для граждан двух стран.

"Полагаем, что указанные взаимные меры позволят упростить контакты между гражданами России и Японии и будут способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах, - отметили в российском дипведомстве.

В МИД также заявили, что Россия готова возобновить совместную работу по дальнейшей либерализации визового режима, вплоть до отмены визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран.  

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