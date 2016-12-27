Минюст включил в реестр НКО-"иноагентов" еще две организации

Президент "Крыльев Советов": Цаллагов должен перейти в "Зенит" до Нового годаСпорт 27 декабря, 20:27
Жуков: ОКР нужна помощь сильных юристов в работе по обвинениям к российскому спортуСпорт 27 декабря, 20:18
Жуков: спортсмены РФ на Играх-2016 доказали, что не пользуются "магическими коктейлями"Спорт 27 декабря, 20:13
Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробыСпорт 27 декабря, 19:43
Саввиди: "Группа Агроком" не собирается возобновлять финансирование ФК "Ростов"Спорт 27 декабря, 19:41
Лыжники Легков и Белов потребуют отмены отстранения до старта "Тур де Ски"Спорт 27 декабря, 19:35
КХЛ заключила договоры новичков с тремя арбитрами ВХЛСпорт 27 декабря, 19:33
"Автомобилист" проиграл "Маунтфилду" в матче Кубка Шпенглера по хоккеюСпорт 27 декабря, 19:30
Алиханов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСеверо-Запад 27 декабря, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минюст России включил региональную общественную организацию помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации, "Информационно-методический центр "Анна" и краснодарскую благотворительную организацию "Южный правозащитный центр" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Факт соответствия организаций признакам НКО, выполняющих функции иностранного агента, установлен в ходе проведения внеплановых документарных проверок.
Центр "Анна", занимающийся помощью женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации, стал 151-й организацией в списке НКО-"иноагентов".
Краснодарская региональная благотворительная общественная организация "Южный правозащитный центр" работает с 2004 года по поддержке развития этнического многообразия, расширив в 2014 году сферу своей деятельности до защиты и продвижения прав человека в целом. Она стала 152-й НКО в списке иноагентов.