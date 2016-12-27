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Минюст включил в реестр НКО-"иноагентов" еще две организации

Политика
27 декабря, 19:47 дата обновления: 27 декабря, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
"Информационно-методический центр "Анна" и благотворительная организация "Южный правозащитный центр" стали 151-й и 152-й НКО в реестре Минюста
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минюст России включил региональную общественную организацию помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации, "Информационно-методический центр "Анна" и краснодарскую благотворительную организацию "Южный правозащитный центр" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Минюста.

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Факт соответствия организаций признакам НКО, выполняющих функции иностранного агента, установлен в ходе проведения внеплановых документарных проверок.

Центр "Анна", занимающийся помощью женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации, стал 151-й организацией в списке НКО-"иноагентов".

Краснодарская региональная благотворительная общественная организация "Южный правозащитный центр" работает с 2004 года по поддержке развития этнического многообразия, расширив в 2014 году сферу своей деятельности до защиты и продвижения прав человека в целом. Она стала 152-й НКО в списке иноагентов. 

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