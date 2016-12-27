Пан Ги Мун высоко оценил роль РФ в вопросах обеспечения международного мира и безопасности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым высоко оценил роль Москвы в вопросах обеспечения международного мира и безопасности. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Министр выразил в целом удовлетворение уровнем взаимодействия с покидающим свой пост 1 января 2017 года генсекретарем ООН, несмотря на все сложности и противоречия пришедшегося на его "вахту" периода мировой политики и оказывавшегося на него давления, - подчеркнули в МИД РФ. - Пан Ги Мун поблагодарил за поддержку, которую Россия оказывает ООН, а также высоко оценил роль Москвы в вопросах обеспечения международного мира и безопасности".

Лавров поблагодарил Пан Ги Муна "за его послания с выражением признательности за сотрудничество, адресованные президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву".

В МИД РФ также сообщили, что глава МИД РФ и генеральный секретарь ООН обсудили по телефону ситуацию в Сирии и урегулирование внутриукраинского кризиса.

"В ходе беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также ход урегулирования внутриукраинского кризиса на основе Минских договоренностей и утвердившей их резолюции СБ ООН 2202", - отметили в дипведомстве.