Лавров предостерег Керри от привнесения внутриамериканской повестки дня в работу СБ ООН

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Джону Керри на пагубность попыток использовать площадки "ближневосточного квартета" (РФ, США, ЕС, ООН) и СБ ООН для "разборок" между демократами и республиканцами.

Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации в палестино-израильском урегулировании и вокруг него. Лавров подчеркнул необходимость создания условий для прямых переговоров между лидерами Израиля и Палестины и предостерег от привнесения внутриамериканской повестки дня в работу "ближневосточного квартета" и Совета Безопасности ООН, указав на пагубность попыток использовать эти площадки для "разборок" между демократами и республиканцами", - отметили в МИД.

Лавров также подчеркнул, что попытки администрации Барака Обамы еще больше подорвать сотрудничество России и США неприемлемы. "Касаясь двусторонних отношений, российский министр вновь подчеркнул неприемлемость линии администрации Барака Обамы на то, чтобы "под занавес" попытаться еще более подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США", - информировали в МИД.

В ведомстве также отметили, что стороны обсудили перспективы урегулирования сирийского конфликта в свете встреч министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана в Москве 20 декабря и достигнутых тогда договоренностей о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии при активизации антитеррористических усилий.

Лавров акцентировал, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанный Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели также положение в Ливии и Йемене.

Это уже 70-й в этом году телефонный разговор Лаврова с Керри. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.