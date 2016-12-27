Минобороны РФ: в Сирии за сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны НВФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 26 раз обстреляли населенные пункты в Сирии, в том числе 16 обстрелов было совершено в провинции Дамаск, семь - в провинции Алеппо, два - в Хаме и один - в Латакии. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Бузайна, Мейда, Кафер-Батна, Барза, город Дамаск, стадион "Эль-Абасийин", фермы и автомагистраль в населенном пункте Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума", - говорится в бюллетене. Также в провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Хауш-Харабу, Арбил, Хауш-Насри (дважды) и спортивная площадка в населенном пункте Джаубар.

"Вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенный пункт Джамария Харба эль-Захра и квартал Ашрафия в провинции Алеппо, а также населенный пункт Икко в провинции Латакия", - отмечают в Центре.

Группировки запрещенной в России террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") из минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Ашрафия, "1070", "3000", Дахия аль Асад и район высоты с отметкой "452" в городе Алеппо. В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Корназ и Суран.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - говорится в пресс-релизе.

Соглашений о присоединении населенных пунктов в Сирии к режиму прекращения боевых действий в течение минувших суток не подписывались, добавили в ведомстве.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1077. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра", - говорится в сообщении.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.

По данным Центра, продолжается оказание гуманитарной помощи населению Сирии. За сутки были проведены три гуманитарных акции: в пункте временно размещенных в районе Шейх-Максуд жители получили около трех тонн гуманитарных грузов, в пункте временно размещенных в районе Аль-Азизия - также около трех тонн, в населенном пункте Эль Хаффа в провинции Латакия - около 200 кг.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покидающих восточные районы города Алеппо.