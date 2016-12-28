Последнее в 2016 году заседание ЦИК началось с минуты молчания

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Последнее в этом году заседание Центральной избирательной комиссии РФ началось с минуты молчания в память о погибших в уходящем году.
"Я прошу начать наше заседание с того, чтобы почтить минутой молчания память тех, кто ушел в том году", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
"В этом году мы потеряли много замечательных людей и известных, таких как моя близкая подруга Елизавета Глинка, с которой мы провели много дней и ночей, решая очень важные проблемы, и многих других - это военнослужащие и просто люди рядовые", - добавила она.