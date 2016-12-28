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ЦИК намерен выделить в 2017 году 14,9 млрд руб. на кампанию по выборам президента РФ

Политика
28 декабря, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Еще 5,5 млрд руб. пойдет на финансирование текущей деятельности ЦИК
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Николай Булаев (в центре)

Николай Булаев (в центре)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ЦИК России намерен выделить в 2017 году около 14,9 млрд руб. на проведение избирательной кампании по выборам президента, которые запланированы на март 2018 года. Об этом заявил журналистам зампред ЦИК Николай Булаев после окончания заседания ЦИК.

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"Бюджет 2017 года состоит из двух основных цифр. Это цифра, которая выделена нам на проведение избирательной кампании президента, - 14,9 млрд руб.. Вторая часть - это средства на финансирование текущей деятельности ЦИК, ее подведомственных организаций и деньги, которые мы отдаем избирательным комиссиям субъектов РФ, - около 5,5 млрд руб.", - сказал Булаев.

"Что касается 14,9 млрд руб., то доступ к этим деньгам ЦИК РФ получит после того, как выйдет решение о дате, о начале и об объявлении избирательной кампании по выборам президента РФ. То есть мы эти деньги не можем трогать ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра - выйдет решение, тогда у нас в соответствии с теми направлениями, которые определены, будет возможность эти деньги использовать", - добавил он.

Булаев также отметил, что еще около 900 млн руб. выделено на проведение довыборов в Госдуму по одномандатным округам. "Отношение ЦИК к этой сумме такое же, как к сумме, выделенной на президентские выборы, доступ к этой сумме мы получим тогда, когда будут объявлены довыборы по каким-либо одномандатным округам", - подчеркнул он.

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