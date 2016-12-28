Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Государственный совет Крыма сегодня на внеочередном пленарном заседании согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении Олега Камшилова, ранее работавшего первым зампрокурора Москвы, на должность прокурора Республики Крым.

Кандидатуру Камшилова представил депутатам заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек. "Генеральный прокурор вносит на ваше согласование на должность прокурора Камшилова Олега Анатольевича", - отметил он.

По словам заместителя генпрокурора, "Камшилов имеет большой опыт работы и по своим профессиональным качествам сможет организовать деятельность прокуратуры Республики Крым".

В свою очередь Камшилов отметил, что на новом посту видит свою работу в контроле за использованием средств, которые направляются в Крым из федерального бюджета, в создании условий для ведения бизнеса и здоровой конкуренции. Он также высказался за взаимодействие прокуратуры с органами крымской власти.

"Я сторонник организации работы прокуратуры во взаимодействии с органами представительной и исполнительной власти. Рассчитываю на вашу поддержку", - сказал Камшилов. За согласование его кандидатуры на должность прокурора проголосовали 62 из 62 депутатов, присутствовавших на сессии. В соответствии с Конституцией Крыма, согласование на пост прокурора республики требует голосования в региональном парламенте.

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года - первым заместителем прокурора города Москвы. Ранее, с мая 2014 по октябрь 2016 года, крымским прокурором являлась Наталья Поклонская, избранная депутатом Государственной думы.