Рябков: подготовленный Парижем и Лондоном проект резолюции СБ ООН по Сирии неприемлем

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Проект резолюции СБ ООН, подготовленный Францией и Великобританией и предусматривающий санкции в отношении Сирии, категорически неприемлем, а его целью является оказание политического давления на Дамаск. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нам известно о работе, которую вначале кулуарно, а потом и открыто проводили в последнее время в Совете Безопасности ООН Франция и Великобритания по теме якобы имевшего место применения в Сирии токсичных химикатов в качестве оружия, боевого отравляющего вещества", - указал он.

"Мы говорили не раз и подтверждаем вновь, что доклады совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созданного для расследования подобных ситуаций, не являются достаточной базой для столь далеко идущих выводов, как это предлагают коллеги из Франции и Великобритании, - отметил Рябков. - Их проект резолюции - санкционный, для нас категорически неприемлемый".

Замглавы МИД РФ предостерег европейских партнеров "от попыток вновь разогреть атмосферу в Совбезе, вновь наэлектризовать политическую обстановку". "Из этой затеи ничего не выйдет", - заявил он.

Искоренять угрозу, а не давить на Дамаск

По словам Рябкова, Россия придерживается последовательной и принципиальной позиции. "Не так давно была принята резолюция, которая не просто продлила мандат упомянутого мной совместного механизма расследований, а создала основу для того, чтобы эта структура более активно занималась применением химического оружия со стороны террористов, - напомнил заместитель главы российского дипведомства. - Таких случаев все больше и больше, случаи множатся, есть и материальные свидетельства такого рода действий".

"Эти свидетельства должны изучаться экспертами, в том числе в Гааге, - убежден он. - Надо работать в спокойном ключе по искоренению этой угрозы".

"Россия в уходящем году выдвинула предложение о разработке специальной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, - напомнил замглавы МИД РФ. - Надо идти по этому пути, а не пытаться, как это делают коллеги из Великобритании и Франции, использовать ситуацию для наращивания политического нажима на Дамаск. Потому что никаких других целей у этой затеи мы не видим".

Проект резолюции

Как сообщалось ранее, Великобритания и Франция подготовили проект резолюции СБ ООН, предусматривающий введение санкций в отношении Сирии, которые включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.

В случае принятия резолюции начнет действовать запрет на "поставки, продажу или передачу вооруженным силам, министерствам, агентствам и лицам", находящимся в подчинении правительства Сирии, "любых вертолетов или связанных материалов, в том числе запчастей".

В документе также прописаны адресные санкции в отношении 11 физических лиц и 10 структур, якобы имеющих отношение к химическим атакам. Меры, которые им грозят, включают замораживание активов и запрет на выезд из страны. Кроме того, всем странам в случае одобрения текста придется предотвращать поставки этим лицам и структурам хлора, а также "всех вооружений и связанных материалов, которые могут использоваться для доставки химикатов в качестве оружия".