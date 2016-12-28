Песков подтвердил контакты РФ и Турции по теме возможной встречи по Сирии в Астане

Краш-тест: как стать самозанятым и платить налоги с бизнесаКраш-тесты 28 декабря, 14:11
Источник: футболист "Анжи" Яковлев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"Спорт 28 декабря, 14:05
Допинг-проба "Б" Поветкина будет вскрыта в январеСпорт 28 декабря, 14:01
РУСАДА: слова Анцелиович о допинге в России были искажены и вырваны из контекстаСпорт 28 декабря, 14:00
Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в РоссииСпорт 28 декабря, 13:43
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточникСпорт 28 декабря, 13:26
Китайские символы по-русски: петухи с баррелем нефти от уральских ювелировВ стране 28 декабря, 13:24
Введенная в кому фристайлистка Хольмлунд перевезена в больницу в ШвециюСпорт 28 декабря, 13:19
Кэрри Фишер успела завершить съемки в новом эпизоде "Звездных войн"Культура 28 декабря, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия и Турция находятся в постоянном контакте по теме возможной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он не стал комментировать сообщения турецких СМИ о том, что якобы Москва и Анкара согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, не обладаю достаточной информацией", - подчеркнул Песков.
"Действительно, ведутся постоянные контакты с турецкими коллегами, где обсуждается различная модальность возможного диалога, который планируется в Астане. Все это ведется в русле поиска политического урегулирования в Сирии", - заключил представитель Кремля.
По данным агентства Anadolu, которое ссылается на свои источники, договоренности России и Турции предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря. План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции, но не охватывает террористические организации. По информации агентства, если соглашение о перемирии будет реализовано, в Астане при поддержке России и Турции начнутся переговоры по политическому урегулированию конфликта. Москва и Анкара выступят в качестве гарантов урегулирования.
В последние несколько дней между главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу шли интенсивные телефонные переговоры, посвященные ситуации в Сирии и встрече представителей оппозиции и сирийского правительства в Астане, а во вторник Чавушоглу обсудил подготовку межсирийского диалога с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Кроме того, неделю назад Лавров, Чавушоглу и Зариф провели трехстороннюю встречу в Москве, в ходе которой согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии.
Как сообщил ранее ТАСС лидер одной из сирийских оппозиционных групп Кадри Джамиль, встреча представителей Дамаска и оппозиции пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.