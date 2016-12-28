Лавров считает неприемлемым распространение чиновниками ООН ложной информации по Сирии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой подчеркнул неприемлемость распространения отдельными чиновниками ООН ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Лавров подчеркнул неприемлемость действий отдельных чиновников гуманитарных подразделений ООН, не гнушающихся распространением ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии и спекулирующих на страданиях людей для нагнетания антиправительственной риторики, - подчеркнули в министерстве. - Подобная политизация гуманитарных вопросов должна быть немедленно прекращена".

"Соответствующие службы Секретариата ООН и подзуживающие их некоторые члены СБ ООН вместо попыток выносить односторонние суждения о положении гражданского населения в Алеппо должны подключиться к реальной доставке гуманитарной помощи в этот и другие районы Сирии, чем давно занимаются сотрудники российского центра примирения враждующих сторон в сотрудничестве с МККК и ВОЗ", - отметили в МИД.

Де Мистура поддержал результаты переговоров РФ, Турции и Ирана по Сирии

Де Мистура поддержал результаты встреч глав МИД и Минобороны России, Турции и Ирана 20 декабря в Москве, включая подготовку межсирийской встречи в Астане и соглашения между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии, сообщили в российском дипведомстве.

"Продолжился обмен мнениями в отношении коллективных усилий по запуску эффективного политического процесса урегулирования сирийского кризиса, - информировали в министерстве. - Де Мистура поддержал результаты встреч министров иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции 20 декабря в Москве и выразил готовность ООН содействовать их реализации, включая подготовку договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении боевых действий и проведении переговоров в Астане".

"Была отмечена позиция участников Московской встречи о значении предстоящих переговоров в Астане для стимулирования инклюзивного межсирийского диалога о политическом урегулировании кризиса на основе резолюции СБ ООН 2254", - отметили в МИД РФ.

В ходе разговора Лавров подчеркнул неприемлемость действий отдельных чиновников гуманитарных подразделений ООН, "не гнушающихся распространением ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии и спекулирующих на страданиях людей для нагнетания антиправительственной риторики". "Подобная политизация гуманитарных вопросов должна быть немедленно прекращена, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Соответствующие службы секретариата ООН и подзуживающие их некоторые члены СБ ООН вместо попыток выносить односторонние суждения о положении гражданского населения в Алеппо должны подключиться к реальной доставке гуманитарной помощи в этот и другие районы Сирии, чем давно занимаются сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон в сотрудничестве с МККК и ВОЗ".

"Лавров и де Мистура условились продолжать контакты по вопросам реализации договоренностей России, Турции и Ирана от 20 декабря", - заключили в министерстве.

В Москве 20 декабря прошли переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России, Ирана и Турции. На встрече глав МИД трех стран было согласовано заявление из восьми пунктов. В документе Иран, Россия и Турция в полной мере подтверждают уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства, подчеркивают безальтернативность мирного решения сирийского конфликта.