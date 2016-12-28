Рябков назвал Киссинджера внешнеполитическим гуру

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера внешнеполитическим гуру, к которому Россия относится с уважением. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Доктор Киссинджер, конечно, весьма уважаемый специалист, крупнейший теоретик и практик внешней политики и дипломатии на протяжении нескольких десятилетий, внешнеполитический гуру, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Мы относимся к нему с подобающим этому статусу уважением".
При этом Рябков отметил, что до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа преждевременно говорить о том, кто станет посредником между российским правительством и новой американской администрацией.
Ранее электронная версия немецкой газеты Bild со ссылкой на источники в команде будущего президента США и данные европейских спецслужб сообщила, что "Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном", поскольку "Трамп стремится к сближению с Кремлем".
Издание сообщило, что, согласно информации западноевропейских спецслужб, будущий президент США по рекомендации Киссинджера стремится снять санкции против России.