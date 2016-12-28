Рябков назвал Киссинджера внешнеполитическим гуру

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера внешнеполитическим гуру, к которому Россия относится с уважением. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Доктор Киссинджер, конечно, весьма уважаемый специалист, крупнейший теоретик и практик внешней политики и дипломатии на протяжении нескольких десятилетий, внешнеполитический гуру, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Мы относимся к нему с подобающим этому статусу уважением".

При этом Рябков отметил, что до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа преждевременно говорить о том, кто станет посредником между российским правительством и новой американской администрацией.

Ранее электронная версия немецкой газеты Bild со ссылкой на источники в команде будущего президента США и данные европейских спецслужб сообщила, что "Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном", поскольку "Трамп стремится к сближению с Кремлем".

Издание сообщило, что, согласно информации западноевропейских спецслужб, будущий президент США по рекомендации Киссинджера стремится снять санкции против России.