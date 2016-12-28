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Путин обсудил с Совбезом сирийское урегулирование и внутрироссийские проблемы

Политика
28 декабря, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику сирийского урегулирования, а также ряд внутрироссийских проблем. Глава государства также поздравил участников совещания с наступающим Новым годом.

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"Ожидается, что это заключительное совещание в таком формате в уходящем году, поэтому президент поздравил постоянных членов Совбеза с наступающим Новым годом и поблагодарил их за напряженную работу", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вместе с тем, повестка дня заседания далеко не исчерпывалась предпраздничной тематикой", - подчеркнул пресс-секретарь. "Состоялся подробный разговор по различным аспектам сирийского урегулирования, а также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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