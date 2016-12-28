Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть.
"Единственное, что хочу подчеркнуть, мы напряженно работали и работали успешно. И только что в составе Совета безопасности России мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год. Важный для нашей экономики параметр - цена на нефть. Она была в 2015 году 40, была $51, сейчас - 40, а результат в этом году на порядок лучше, чем в 2015", - подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что успехи в значительной степени заслуга руководителей, их подчиненных и управленческих команд. "Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно", - отметил президент России на праздничном приеме в Кремле.
"Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер", - подчеркнул российский лидер.
Президент провозгласил тост за Россию, за российский народ и пожелал всем присутствующим успехов в следующем году.