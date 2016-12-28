Посольство России в Дамаске дважды обстреляли за день

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Дамаске дважды за день подверглось обстрелу. Об этом заявили в среду в МИД РФ.
"28 декабря в 13:00 и 13:19 (время московское) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии, - говорится в комментарии. - Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы".
Москва рассматривает "эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".
"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска, - отметили в МИД РФ. - Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов".
В министерстве подчеркнули, что повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма.