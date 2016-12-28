Яровая считает экстремизмом карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что опубликованная в среду французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатура на крушение Ту-154 над Черным морем не имеет отношения к журналистике и является экстремизмом.

"Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству", - сказала Яровая журналистам. "Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма", - считает депутат.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией. Последний номер уходящего года, появившийся в продаже в среду, содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, а также убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Charlie Hebdo не первый раз публикует противоречивые карикатуры на темы, связанные с Россией. Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании "Когалымавиа", которое унесло жизни 224 человек. Данная публикация вызвала резкий протест со стороны России. Реагируя на возникшую полемику, МИД Франции заявил, что руководство республики не имеет отношения к деятельности редакции газеты, сотрудники которой вольны свободно выражать собственное мнение. В октябре этого года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно-культурного центра.