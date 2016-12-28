В Сирии за сутки зарегистрировано 30 обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили за сутки 30 обстрелов в Сирии, в том числе 20 - в провинции Дамаск, 7 - в провинции Алеппо, по 1 - в Хаме, Латакии и Дераа. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению сторон в Сирии, опубликованном в среду на сайте Минобороны РФ.

"В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Бузайна, Мейда, Кафер-Батна, Барза, Кабун, Мазраад-Махмуд, фермы в населенном пункте Хараста, лагерь Эль-Вафидин, больницу Ибн эль-Валид и автомагистраль в районе населенного пункта Дума", - говорится в документе.

Группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) с применением беспилотных летательных аппаратов с взрывными устройствами, реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в городе Алеппо кварталы Ашрафия, Лерамон, Шурфа, Ансари и Джамария Харб эль-Захра.

В провинции Дераа террористы обстреляли населенный пункт Шейх-Мискин; в провинции Хама - населенный пункт Телль-Баззам.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Примирение конфликтующих сторон

"В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1077", - отмечается в бюллетене.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш- Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.

Оказание гуманитарной помощи населению

В течение суток проведено семь гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов. В частности, в пункте временного размещения жителей в районе Жибрин в городе Алеппо было выдано около 3,3 тонны; в пункте временного размещения жителей в районе Ансари, Арт-Аль-Сабаг в городе Алеппо - около 3 тонн; в двух начальных школах в районе Аль-Фуркан города Алеппо - около 2 тонн; в начальной школе в районе Загра в городе Хомс - около 1 тонны.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покидающих восточные районы города Алеппо.